На Кипре прошла церемония чествования победителей первой олимпиады по русскому языку

НИКОСИЯ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Торжественная церемония, посвященная чествованию победителей и лауреатов первой Всекипрской олимпиады по русскому языку, состоялась в четверг в Никосии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Более 200 участников олимпиады состязались в четырех категориях: среди изучающих русский язык студентов, у которых нет русских корней; среди тех студентов, у которых эти корни имеются; среди школьников от 9 до 14 лет и среди учащихся вторых классов кипрских лицеев, то есть старшеклассников предвыпускного года обучения. Все финалисты состоявшихся состязаний - в общей сложности 37 человек - получили специальный диплом и изданную на Кипре биографию Петра Первого, 350-летие со дня рождения которого будет отмечаться в следующем году.

Олимпиада была организована посольством РФ в Никосии, "Русским домом на Кипре", как именуется представительство Россотрудничества на острове, фондом "Созидающий мир" и проведена при поддержке кипрского министерства образования, культуры, спорта и по делам молодежи. На состоявшейся в "Русском доме" церемонии посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий назвал русский язык "проводником в мир знаний, науки, искусства" и отметил его объединительную функцию, напомнив, что русский язык является родным для 150 млн человек, а 300 млн используют его в качестве средства межнационального общения.

"На Кипре русский язык тоже играет важную роль в общении между людьми: по нашим подсчетам, около 7% населения Кипра говорят на русском языке, и причем это граждане разных стран и разных национальностей. И мы считаем, что знание русского языка на острове обогащает культуру Кипра, позволяет сохранить и преумножить и без того богатые традиции и исторические связи русского и кипрского народов", - отметил в своем выступлении посол РФ.

Осадчий поблагодарил главу Минобразования Кипра Продромоса Продрому за участие в церемонии и оказанную министерством поддержку в проведении олимпиады. "Разрешите выразить надежду, что возглавляемое вами ведомство отнесется с большим вниманием к планам по дальнейшему развитию преподавания и изучения русского языка на Кипре", - сказал посол, обращаясь к министру.

Заявления кипрской стороны

В свою очередь Продрому заявил, что кипрские власти поощряют изучение русского языка на острове "на основании традиционно глубоких духовных и культурных связей между маленьким Кипром и большой Россией", а также с учетом тесных контактов между жителями этих стран. "Я считаю, что проведение первой Всекипрской олимпиады по русскому языку открывает новую главу в образовательной сфере Кипра", - подчеркнул глава Минобразования островной республики. Продрому также дал понять, что нынешний конкурс - это лишь начало сотрудничества в этом направлении, которое будет продолжено проведением олимпиад по русскому языку на Кипре на ежегодной основе.

Как сообщила корреспонденту ТАСС по завершении церемонии инспектор по вопросам русского языка в кипрском министерстве образования Катерина Костандинитис-Владимиру, выполнением конкурсных заданий в рамках этой олимпиады занимались учащиеся 17 средних школ острова. "Конкурс прошел успешно, и это можно считать обновлением процесса образования на Кипре. Мы очень рады этому сотрудничеству и обещаем продолжать работать вместе ради блага наших учеников, потому что общая цель образования состоит в повышении и максимизации результатов обучения и изучения языков в целом, и русского языка в частности", - сказала инспектор Минобразования.