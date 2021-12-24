Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию "защищать правду во всем мире"

ДАМАСК, 24 декабря. /ТАСС/. Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X в ходе встречи с российской парламентской делегацией в четверг в Дамаске благословил Российскую Федерацию и ее народ на дело "защиты правды, мира и добра для всего человечества".

В Дамаске в четверг прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Оно проходило в формате видеоконференции между Москвой и Дамаском с приглашением представителей ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии. После окончания заседания российская парламентская делегация встретилась с Иоанном X.

"Я хочу, чтобы вы передали народу Российской Федерации, что то, что вы делаете сейчас, это великое дело по защите правды, мира и добра для всего человечества. И да благословит Господь вас, членов делегации, да благословит Господь весь российский народ, Русскую православную церковь и всех православных во всем мире. В наших исторических книгах на арабском языке мы часто называем Россию великой Россией. И мы всячески поддерживаем то, чтобы Российская Федерация играла такую роль на международном уровне, на всех международных площадках, таких как Совет безопасности ООН, чтобы Россия способствовала торжеству правды там", - сказал патриарх.

Он отметил, что Антиохийская и Русская православные церкви постоянно взаимодействуют в вопросах церковной жизни и поддерживают друг друга в вопросах, направленных на жизнь православных христиан во всем мире. При этом, по его словам, православные христиане и мусульмане в Сирии чувствуют себя единым народом, и отрицают попытки разделить себя по религиозному признаку.

После встречи стороны обменялись подарками. От имени российских парламентариев глава делегации, координатор думской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин преподнес патриарху икону Христа-Спасителя в традиционном стиле, которая, по словам Иоанна X, пополнит немаленькую коллекцию русских икон главного православного храма Дамаска. В ответ Иоанн Х подарил выполненное вручную изображение известной в Сирии колокольни, к строительству которой в 19 веке приложили руку русские мастера.