Правительство Москвы подарит двум православным храмам в Сирии церковную утварь

ДАМАСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирийской Арабской Республике в виде необходимого для их работы церковного инвентаря. Об этом в четверг после встречи российской парламентской делегации с патриархом Антиохийским и всея Востока Иоанном X рассказал журналистам заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач.

"В рамках работы программы правительства Москвы по поддержке соотечественников за рубежом мы оказываем помощь приходам православных церквей по всему миру. Таких приходов очень много уже, это многолетняя работа. Мероприятия проводятся ежегодно по просьбам этих приходов. Сегодня патриарх говорил о рукоположении в Алеппо священнослужителя Антиохийской церкви, так вот, еще в 2019 году он к нам обратился для церкви Успения пресвятой Богородицы оказать помощь в предоставлении богослужебной утвари", - рассказал Ткач.

Он уточнил, что речь идет не только о церкви Успения пресвятой Богородицы в Забадани Антиохийской церкви. Такая же помощь будет оказана церкви в честь священномученика Игнатия Богоносца в Дамаске Русской православной церкви. Среди прочего храмам требуется одежда, книги, иконы. Власти российской столицы такую помощь оказали. Была выделена субсидия, на которую было заказано производство необходимой утвари.

"Я думаю, в ближайшее время мы физически подготовим два крупных подарка и через коллег из Министерства обороны передадим, может быть даже к нашему Рождеству 7 января", - заявил представитель московской мэрии.

В Дамаске в четверг прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Оно проходило в формате видеоконференции между Москвой и Дамаском с приглашением представителей ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии. После окончания заседания российская парламентская делегация встретилась с Иоанном X.