На Бахрейне одобрили применение второй бустерной дозы вакцины Sinopharm против COVID-19

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Бахрейна одобрило применение в стране второй бустерной дозы вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinopharm. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном вечером в четверг на его странице в Twitter .

"Вторая бустерная доза вакцины одобрена для лиц, сделавших три прививки препаратом Sinopharm (первая, вторая и первая бустерная дозы)", - подчеркивается в сообщении.

Как уточняется, к получению второй бустерной дозы Sinopharm будут допускаться подданные и резиденты королевства в возрасте 18 лет и старше спустя три месяца после получения первой дополнительной прививки.

В качестве второй бустерной дозы в стране также разрешено использование препарата производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

В королевстве с населением 1,7 млн человек зарегистрировано 940 активных случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, 276 722 человека выздоровели, 1 394 пациента умерли от последствий заражения. Темпы вакцинации против коронавируса на Бахрейне считаются одними из самых высоких в мире. По последним данным, первую дозу вакцины получили 1 198 502 жителя, вторую дозу - 1 172 783, бустерную дозу препарата - 788 892.