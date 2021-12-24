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В Колумбии из-за активности вулкана нарушено авиасообщение с Боготой

Задержаны несколько десятков рейсов

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Самолеты, направляющиеся в Боготу, были вынуждены изменить маршруты из-за активности вулкана Невадо-дель-Руис, что привело к задержкам рейсов. Об этом сообщило в четверг Управление гражданской авиации республики.

"Управление гражданской авиации информирует, что из-за столба газа высотой 27 000 футов (более 8 тыс. метров - прим. ТАСС), который выбросил вулкан Невадо-дель-Руис, авиарейсы в Боготу и из нее, а также с юга и запада страны должны быть перенаправлены", - говорится в сообщении.

Как следует из электронного табло на сайте международного аэропорта столицы Колумбии, из-за активности вулкана были задержаны несколько десятков рейсов.

Невадо-дель-Руис расположен в 130 км к западу от Боготы.

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Колумбия
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