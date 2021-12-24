В Башкирии создадут систему грантов для поддержки киноиндустрии в 2022 году

ТАСС, 24 декабря. Власти Башкирии разработают в 2022 году систему грантов для поддержки киноиндустрии республики и направят на эти цели 50 млн рублей. Об этом сообщается на сайте главы региона Радия Хабирова по итогам совещания по развитию киноиндустрии.

"Глава Башкортостана предложил сформировать систему грантов для поддержки киноиндустрии на постоянной основе и выделить первые 50 млн рублей уже в 2022 году", - говорится в сообщении.

По словам Хабирова, фильмы режиссеров республики с успехом выходят в прокат во многих регионах России, завоевывают призы на международных кинофестивалях. "В числе таких киноработ - исторический фильм "Первая республика" режиссера Булата Юсупова, "Отряд Таганок" Айнура Аскарова, большое количество документальных и анимационных проектов", - цитирует пресс-служба Хабирова. Глава республики отметил, что гранты станут серьезным стимулом для многих стартапов, помогут продвижению Башкортостана в творческой среде.

Сейчас в республике создают несколько проектов. Так, директор анимационной студии "Муха" Артур Абдрахманов рассказал о работе по созданию фильмов об истории России и Башкортостана. Один из ключевых проектов "Мухи" - полнометражный анимационный фильм "Северные амуры", работу над которым планируют завершить в 2022 году. В свою очередь студия "Аскарфильм" планирует снять в жанре этнического стимпанка восьмисерийный фильм "Урал-батыр" по мотивам башкирского эпоса. Фильм рассчитывают разместить и на онлайн-площадках.

Глава региона отметил, что надо активнее продвигать и международный кинофорум "Серебряный Акбузат", который проводят в Башкортостане. По его мнению, этот фестиваль должен быть постоянно действующим. Также Хабиров поделился идеей о том, что в Евразийской библиотеке, которую построят в Уфе к 450-летию города, можно было бы выделить помещение для кинематографистов.

Как сообщается на сайте главы Башкортостана, в регионе ведется работа по укреплению материальной базы учреждений культуры по программе Фонда кино. По словам министра культуры региона Амины Шафиковой, аппаратурой оснащены 47 кинозалов в 39 населенных пунктах, остается оборудовать современные киноплощадки в нескольких муниципалитетах. Глава Башкортостана поручил завершить эту работу до конца 2022 года.