Третья женщина обвинила в домогательствах актера из сериала "Секс в большом городе"

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Нью-йоркская певица Лиза Джентиле обвинила в сексуальных домогательствах американского актера Криса Нота, известного по роли мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004) и его продолжении. Об этом в четверг сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление Джентиле, сделанное в ходе видеоконференции.

16 декабря журнал Hollywood Reporter сообщил, что две женщины независимо друг от друга рассказали его журналистам, что подверглись сексуальному насилию со стороны Нота: в одном случае в Лос-Анджелесе в 2004 году, во втором - в Нью-Йорке в 2015 году.

Как утверждает Джентиле, в 2002 году после встречи в ресторане Нот предложил подвезти ее домой на такси. Поскольку они знали друг друга уже несколько лет, она согласилась. Затем Нот сказал, что хотел бы посмотреть, где она живет. Когда они оказались в квартире, актер попробовал принудить ее к сексу, но она вырвалась и сказала, что не хочет этого. Тогда Нот выскочил из квартиры, а следующим утром прислал смс-сообщение с угрозами разрушить карьеру певицы, если она расскажет кому-то о случившемся. Сразу после происшествия Джентиле испугалась обращаться в полицию, а теперь срок давности по подобным преступлениям уже истек.

После появления 16 декабря первых обвинений в адрес Нота он был отстранен от участия в сериале "Уравнитель", а также лишился нескольких контрактов. Нот обвинения отвергает. За прошедшие дни журналисты выяснили, что в 1995 году его подруга Беверли Джонсон обращалась в суд из-за того, что Нот избил ее и угрожал убить.

Культовый американский сериал "Секс в большом городе" начал выходить в 1998 году на кабельном канале HBO, всего было снято шесть сезонов. Сериал основан на одноименном романе Кэндес Бушнелл. Действие многосерийной комедийной драмы о четырех подругах, независимых успешных женщинах, разворачивается в Нью-Йорке. В телесериале поднимаются различные социальные темы: феминизма, роли женщины в современном обществе, однополых отношений, секса и любви. Недавно вышло продолжение проекта под названием "И вот так просто..." (And Just Like That...).