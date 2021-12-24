В Сербии отметили 100-летие открытия Первой русско-сербской гимназии

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Столетие открытия Первой русско-сербской женской гимназии отметили в сербском городе Кикинда (Автономный край Воеводина на севере страны). Об этом в четверг сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Российского центра науки и культуры ("Русский дом") в Белграде.

В память о Первой русско-сербской женской гимназии была открыта мемориальная доска на историческом здании учебного учреждения, где сегодня располагается школа. В торжественной церемонии приняли участие власти города и директор "Русского дома в Белграде" Евгений Баранов, сообщили в пресс-службе.

После Первой мировой войны в этом здании располагался Красный Крест и Центр по приему русских беженцев, а с 1921 года в нем открыли гимназию для русских девочек. Учебное заведение было основано по образцу Смольного института, выпускницей Смольного института благородных девиц, актрисой Александринского театра в Петрограде Наталией Эрдели. Гимназия стала носить имя Первой русско-сербской, хотя за все время ее существования всего несколько сербских девочек посещали ее. Всего гимназию, просуществовавшую до 1931 года, закончили около 200 девушек.

После революции в Сербии осели около 40 тыс. эмигрантов из России, в основном военные, ученые, инженеры, педагоги. В современной сербской науке и культуре трудно найти область, в которой ведущую роль не сыграли бы выходцы из России. Своей новой родине русские дали 12 академиков, множество профессоров, артистов, танцоров, педагогов, врачей, архитекторов, скульпторов, художников.