Героями комикса про Майора Грома станут почтальон из Приморья и пиротехник из Петербурга

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Почтальон из Приморья и пиротехник из Санкт-Петербурга станут новыми героями комикса про Майора Грома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе VK Работа.

"В новой серии "Майор Игорь Гром" примут участие Полина Русская, почтальон из Приморья, и Александр Черноусов, пиротехник из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в сентябре издательство разместило вакансии героя комикса на сервисе VK Работа, за время размещения было получено свыше 1,5 тыс. откликов из Сибири, Якутии, Калининградской, Белгородской и Архангельской областей. При этом большинство заявок приходили от представителей сфер общепита, производства и здравоохранения в возрасте от 16 до 54 лет. Среди требований к соискателям были яркая внешность, интересная биография и рабочая профессия. Победителями проекта стали Полина Русская и Александр Черноусов.

"Делать выбор было непросто. Каждая заявка заслуживала внимания: кто-то зацепил нас яркой внешностью, у кого-то оказалась редкая и уникальная работа, кто-то поделился своей интересной жизненной историей. Посовещавшись, мы отобрали две кандидатуры - Полину и Александра. Их занятия и биографии обладают хорошим сюжетным потенциалом. Такая индивидуальность и узнаваемость будет очень выгодно смотреться на страницах комикса", - приводятся в сообщении слова главного редактора издательства Bubble Comics Романа Коткова.

Образы и биографии кандидатов лягут в основу персонажей следующего сюжета серии "Майор Игорь Гром", который будет выходить весной и летом 2022 года. В каких именно ролях появятся новые герои, авторы не уточняют. Однако художники уже начали разрабатывать их комиксные образы и показали первые наброски за авторством Олега Чудакова.