Аккаунт пса избранного президента Чили в Instagram собрал 284 тыс. подписчиков за два дня

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Более 284 тыс. человек подписались на страницу в Instagram, которая ведется от имени собаки избранного президента Чили Габриэля Борича. Первая фотография в аккаунте была опубликована 21 декабря.

У собаки также есть страница в Twitter, на которую подписаны 57 тыс. человек. В обоих аккаунтах публикуются фотографии пса по кличке Брауни и сообщения, якобы написанные от его имени.

"Я готов к вызову, который стоит передо мной в связи с доверенной мне путем выборов должностью первого пса. Я обязуюсь бороться за права и угощения, которые заслуживаем не только мы, собаки, но и все питомцы Чили", - говорится в подписи к первой фотографии Брауни в Instagram, в конце которой указан хэштег "берите из приюта, а не покупайте".

В четверг на страницах собаки появилось сообщение о первом видеозвонке, который ему организовали с псом породы колли президента Аргентины Альберто Фернандеса. "Я связался с первым псом Республики Аргентины Диланом Фернандесом. Мы надеемся достигнуть прогресса в таких важных вопросах, как ответственное владение животными и сосуществование людей с нами", - говорится на странице Брауни в Twitter. Аргентинский лидер также подписан на Брауни.

В аккаунте Дилана в Instagram, который отмечен как официальный, также появилась информация о видеозвонке. "Я поздравил Брауни, первого пса Республики Чили", - говорится в подписи к фотографии, на которой видно обеих собак.

19 декабря в Чили прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого главой государства был избран 35-летний Габриэль Борич. Он вступит в должность 11 марта следующего года и станет самым молодым президентом в истории страны.