В Оймяконском районе Якутии температура опустилась до минус 57 градусов

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Температура в Оймяконском районе Якутии утром в пятницу опустилась до 57 градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

По его данным, самая низкая температура по состоянию на 06:00 (00:00 мск) в Якутии установилась в поселке Усть-Нере и селе Оймякон - минус 57 градусов.

"Все [школьники] на дистанционном обучении", - сообщили ТАСС в районном управлении образования.

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов. Село Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Верхоянск является одним из самых холодных мест на Земле и самым холодным городом в мире.