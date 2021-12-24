В Канаде установлен новый суточный антирекорд по заболевшим ковидом

ОТТАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новый антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки установлен в четверг в Канаде. По данным Минздрава, за последние 24 часа в североамериканской стране зафиксировано 20 699 случаев заболевания. Предыдущий максимум был установлен в среду и составил 14 934 случая COVID-19.

Причиной столь значительного роста числа инфицированных стало стремительное распространение в Канаде омикрон-штамма коронавируса. Общее число инфицированных канадцев сейчас превышает 101,1 тыс. Канадские регионы в четверг отчитались о 18 летальных исходах, связанных с COVID-19.

В связи с распространением омикрон-штамма власти канадских регионов серьезно ужесточили карантинные ограничения. Как правило, они касаются снижения на 50% вместимости ресторанов, спортзалов, культурно-развлекательных учреждений и спортивных сооружений. Многих госслужащих и сотрудников частных компаний перевели на удаленный режим работы.

В среду власти Канады объявили, что возобновляют программы финансовой помощи тем гражданам, которые из-за этих ограничений вынуждены временно оставаться без работы и не получают достаточной прибыли от своих предприятий малого бизнеса.