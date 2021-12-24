Опрос показал, сколько россиян планируют продолжить работать после выхода на пенсию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян - 84% - хотят продолжить трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра "АльфаСтрахование". В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов из всех регионов страны.

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Согласно данным опроса, лишь 4% респондентов, рассуждая на тему жизни "после", ответили однозначным "нет" своим трудовым перспективам. Оставшиеся же 12% пока вообще не задумывались на тему занятости на пенсии.

Также большая часть опрошенных была едина во мнении о финансовых накоплениях "на старость". 77% респондентов сообщили, что активно инвестируют в свой пенсионный возраст, тогда как остальные 23% предпочитают жить "здесь и сейчас", откладывая лишь на насущные нужды.

Опрошенных не поставил в тупик и вопрос о величине будущей пенсии. Больше половины россиян - 63% - заявили, что точно знают, сколько именно им будет выплачивать государство. Одна пятая респондентов (23%) ответила отрицательно, и лишь 14% высказали неуверенность и не стали однозначно отвечать на поставленный вопрос.

"Примечательно, что большинство опрошенных продемонстрировали единомыслие и в определении идеального размера будущей пенсии. 62% считают достойными от 50 до 100 тыс. рублей ежемесячно. Почти поровну распределились голоса за 20-50 тыс. рублей (18%) и 10-20 тыс. рублей (13%). И всего 7% россиян считают, что для комфортного проживания на пенсии им необходимо более 100 тыс. рублей. В целом опрос показал, что респонденты прекрасно ориентируются в теме пенсионных выплат", - говорит директор департамента маркетинга "Медицина" группы компаний "АльфаСтрахование" Алиса Безлюдова.