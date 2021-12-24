В Приморье за полгода 32,5 тыс. человек прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции за полгода прошли 32,5 тыс. жителей Приморья. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"В Приморье углубленную диспансеризацию прошли 32 519 жителей. Она была организована в медучреждениях региона с 1 июля для людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Углубленная диспансеризация необходима для раннего выявления риска инфаркта, инсульта, тромбозов и проходит в два этапа. Первый из них включает семь исследований, в том числе несколько видов анализа крови, спирометрию, рентген грудной клетки. Для граждан, переболевших ковидом, к этому списку добавился анализ на выявление признаков тромбообразования. Затем врачи определяют риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, для уточнения диагноза пациента направляют еще на три обследования.

Заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко разъяснила, что после перенесенного коронавируса пациенты до шести месяцев находятся в зоне риска. "Инфекция дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, повышает риск появления тромбоза. Поэтому важно обследоваться", - подчеркнула Худченко.

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил важность профилактики и постковидного восстановления. Глава государства добавил, что через систему диспансеризации прошло лишь около миллиона человек.

С начала пандемии в Приморье выявлено 98 991 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 82 869 граждан. Первую прививку сделали 893 419 человек, за последние сутки - 3 479 жителей. План вакцинации в регионе выполнен на 74,3%.