Апелляционный суд отменил оправдательный приговор по первому в России делу о воре в законе

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор по первому в РФ делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, которое было возбуждено в отношении жителя Томска, следует из данных картотеки дел суда.

"Оправдательный приговор отменен", - говорится в сообщении на сайте суда.

В августе Томский областной суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении жителя Томска Николая Кузьмичева. Прокуратура подала апелляционную жалобу на данное решение.

Как уточнили ТАСС в апелляционном суде, дело будет возвращено на рассмотрение в Томский областной суд.

В мае 2019 года сотрудниками полиции был задержан житель Томска, который, по версии следствия, с 2013 года имел статус вора в законе и управлял криминальными элементами в Томской и Кемеровской областях, а также в РФ в целом. В отношении него было возбуждено первое в РФ дело по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.