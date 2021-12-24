{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Апелляционный суд отменил оправдательный приговор по первому в России делу о воре в законе

Дело вернут на рассмотрение в Томский областной суд

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор по первому в РФ делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, которое было возбуждено в отношении жителя Томска, следует из данных картотеки дел суда.

"Оправдательный приговор отменен", - говорится в сообщении на сайте суда.

В августе Томский областной суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении жителя Томска Николая Кузьмичева. Прокуратура подала апелляционную жалобу на данное решение.

Как уточнили ТАСС в апелляционном суде, дело будет возвращено на рассмотрение в Томский областной суд.

В мае 2019 года сотрудниками полиции был задержан житель Томска, который, по версии следствия, с 2013 года имел статус вора в законе и управлял криминальными элементами в Томской и Кемеровской областях, а также в РФ в целом. В отношении него было возбуждено первое в РФ дело по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Теги
РоссияНовосибирская областьТомская область
Кузбасс получит более 905 млн рублей допфинансирования на ремонт дорог
На эти средства планируется отремонтировать не менее 36 км автомобильных дорог, которые вошли в опорную сеть РФ
Читать полностью