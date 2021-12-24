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Пандемия COVID-19

Лавров: РФ готова рассмотреть новые обращения от БиГ по поставкам в страну "Спутника V"

По словам главы МИД, в течение года Россия поставила в Боснию и Герцеговину 200 тыс. комплектов доз "Спутника V"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть новые обращения от боснийско-герцеговинских партнеров по поставкам в страну российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между РФ и Боснией и Герцеговиной.

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"Налажено взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. В течение года поставили в Боснию и Герцеговину 200 тыс. комплектов доз российской вакцины "Спутник V". Она зарекомендовала себя наилучшим образом. Готовы рассмотреть новые обращения боснийско-герцеговинских партнеров, в том числе по однокомпонентному препарату "Спутник Лайт", - сказал глава МИД РФ.

26 декабря исполнится 25 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Лавров убежден, что в течение следующих 25 лет отношения Москвы и Сараево будут развиваться столь же насыщенно и результативно.

Он также подчеркнул, что в России ценят то взаимопонимание, которое установилось с Боснией и Герцеговиной, ее энтитетами, народами и даже отдельными общинами.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБосния и ГерцеговинаРоссияПандемия COVID-19
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