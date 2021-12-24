Почти 170 единиц оборудования для заготовки компонентов донорской крови закупили в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Почти 170 единиц оборудования закупили для московских отделений трансфузиологии. Новая техника позволит увеличить пропускную способность пунктов и объем заготовки компонентов донорской крови, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы закупили почти 170 единиц оборудования для городских отделений трансфузиологии. Дооснащение новой техникой поможет увеличить пропускную способность пунктов, значит, и стратегический запас компонентов донорской крови. Современную технику уже получили Центр крови имени О. К. Гаврилова, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, больница № 52 и еще восемь столичных стационаров", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в Москве впервые приобрели автоматические процессоры для фракционирования доз крови, которые уже работают в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. "Эти аппараты в автоматическом режиме разделяют цельную кровь сразу на несколько компонентов: плазму, тромбоциты, лейкоциты и эритроциты. В результате автоматизации процесс разделения крови стал в 1,5 раза быстрее", - уточнила Ракова.

Помимо этого, в городские отделения трансфузиологии поступили дополнительные аппараты для сбора плазмы и тромбоцитов у доноров и оборудование для обработки плазмы от любых патогенов. Специальные криобанки длительного хранения компонентов крови оснащены дополнительными установками для криоконсервации эритроцитов. Благодаря этому увеличится стратегический запас компонентов крови, хранящихся при ультранизких температурах без потери их свойств до 10 лет.

"Донорская кровь используется во время родов и операций с большой кровопотерей, при лечении онкологических и многих других заболеваний у детей и взрослых. Потребность в ее компонентах сохраняется постоянно, поэтому людей с любой группой и любым резус-фактором, желающих стать донорами, готовы принять в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы", - добавляется в материале.