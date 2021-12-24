В Хабаровском крае частично сняли ограничения, введенные из-за ситуации с COVID-19

ТАСС, 24 декабря. Власти Хабаровского края в связи с тенденцией к стабилизации ситуации с распространением COVID-19, приняли решение о частичном снятии действующих ограничений, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

"В Хабаровском крае наметилась тенденция к стабилизации ситуации с распространением COVID-19. Поэтому принято решение частично снять действующие ограничения", - говорится в сообщении.

В частности, с 29 декабря до 14 января общепит и развлекательные заведения в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре смогут работать до часа ночи, при этом для входа по-прежнему требуется предъявить QR-код, справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. С 31 декабря отменяется требование о начале работы магазинов непродовольственных товаров с 11 часов, а также не будут спрашивать QR-код на уличных катках.

С 1 января можно проводить краевые и муниципальные спортивные мероприятия с числом участников не более 100 человек при наличии у участников и организаторов QR-кода. С 1 января детские кружки, секции, другие организации дополнительного образования начнут работать в обычном режиме. Разрешены праздничные новогодние мероприятия для детей на улице с участием не более 30 человек одновременно.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано почти 121,5 тыс. случаев COVID-19, более 107,5 тыс. человек выздоровели. За последние сутки зарегистрировано 462 заболевших.