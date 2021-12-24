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В Екатеринбурге в декабре выпало 125% месячной нормы осадков

Снегопад осложняет передвижение пешеходов и транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Циклон принес обильные снегопады на территорию Свердловской области, в Екатеринбурге выпало 125% месячной нормы осадков в декабре. Об этом ТАСС сообщила главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
"Начиная с 1 по 23 декабря выпало 125% месячной нормы осадков [в Екатеринбурге]", - сказала она.

С начала недели в Екатеринбурге идет снег, снегопад осложняет передвижение пешеходов и транспорта, ухудшает видимость на дорогах. Ранее в уральском гидрометцентре сообщали, что в начале недели наблюдались ежедневные снегопады.

"Сумма выпавших за эти дни осадков составила 20-40%, в Свердловской области - до 55% месячной нормы. Высота снежного покрова, измеренная по стационарной рейке на метеорологических площадках, выросла в Свердловской области на 10-15 см, на остальной территории Урала на 5-10 см", - говорится в сообщении. 

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РоссияСвердловская область
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