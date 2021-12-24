Суд в Приморье отменил постановление о заочном аресте экс-депутата Сергея Сопчука

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Приморский краевой суд отменил постановление Фрунзенского суда Владивостока о заочном аресте бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука по обвинению в отмывании денег и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в краевом суде.

"Постановление Фрунзенского районного суда отменено, материал направлен в суд первой инстанции на новое рассмотрение, апелляционные жалобы стороны защиты были удовлетворены частично", - сообщили в суде. Там уточнили, что материал направлен на новое судебное разбирательство во Фрунзенский районный суд Владивостока в ином составе.

Суд 26 ноября избрал Сопчуку меру пресечения в виде заключения под стражу заочно, он объявлен в международный розыск. В суде ТАСС сообщали, что адвокат подал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сопчук обвиняется в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ). По версии следствия, замещая государственную должность, Сопчук занимался коммерческой деятельностью в ряде подконтрольных ему организаций, а также участвовал в финансовой деятельности крупного рудодобывающего предприятия и предоставил предприятию через посредников средства под видом займов на общую сумму более 1 млрд рублей.

Уголовные дела были возбуждены 19 ноября 2021 года третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Приморскому краю. 26 ноября по нескольким адресам следователями проведены обыски и другие следственные действия.