ФК ЦСКА оштрафовали на 100 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче с "Зенитом"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал футбольный клуб ЦСКА на 100 тыс. рублей за поведение его болельщиков во время матча с "Зенитом" в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным АО "ПФК ЦСКА" по ч. 1 статьи 20.32 КоАП РФ ("Нарушение организатором официального спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований") и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сказали в суде.

Таким образом, добавили в пресс-службе, суд не стал применять наказание в виде приостановки деятельности клуба, стадиону "Арена-ВЭБ" не грозит закрытие за данное правонарушение.

В конце ноября матч ЦСКА - "Зенит" на стадионе "ВЭБ-Арена" завершился победой команды из Петербурга со счетом 2:0. Фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу в конце матча, несколько десятков болельщиков было задержано. Сотрудниками полиции в отношении них было составлено более 50 протоколов по статье 20.31 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"), в том числе 14 протоколов - за использование пиротехнических изделий. Большую часть задержанных приговорили к штрафам и запрету посещать матчи сроком на два года. Кроме этого, в МВД заявили, что стадион "ВЭБ-Арена" не соответствовал правилам безопасности.