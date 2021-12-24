Дмитрий Муратов передал часть Нобелевской премии детскому хоспису "Дом с маяком"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов передал 5 млн рублей детскому хоспису "Дом с маяком". Об этом в пятницу написала учредительница фонда "Дом с маяком" Лида Мониава на своей странице в Facebook .

Кому и за что вручали Нобелевскую премию мира

"На эти деньги мы будем забирать неизлечимо больных детей из интернатов и поддерживать тех, кто все еще остается там, за забором системы ДДИ (детских домов-интернатов - прим. ТАСС) и ПНИ (психоневрологических интернатов - прим. ТАСС)". Это огромная ответственность - тратить Нобелевскую премию", - написала Мониава.

В сообщении Лида Мониава выразила надежду на то, что когда-нибудь "система пожизненного содержания инвалидов в стационарных учреждениях в России должна перестать существовать".

В октябре Нобелевский комитет объявил о присуждении Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе премии мира за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира". Вручение премии всегда проходит в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. Муратов, выступая в Осло, сообщил, что направит полученную награду на помощь больным и на поддержку независимой журналистики. Денежная составляющая Нобелевской премии в каждой номинации в этом году равна 10 млн крон ($1,1 млн по нынешнему курсу).

О фонде

Учредители благотворительного фонда "Дом с маяком", который помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым на территории Москвы и Московской области, - Нюта Федермессер и Лида Мониава.