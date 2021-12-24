ВОЗ одобрила для применения первую вакцину, производимую по лицензии в Латинской Америке

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca, которую по лицензии совместно выпускают Аргентина и Мексика. Как сообщила в четверг на своей странице в Twitter Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ), это первый препарат от коронавируса, производящийся в Латинской Америке и одобренный ВОЗ.

"Мы отмечаем международную поддержку первой вакцины против COVID-19, производимой в Латинской Америке. Включение ее в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях повысит доступность вакцин в период пандемии", - говорится в сообщении ПАОЗ. В нем отмечается, что директор этой организации Карисса Этьен назвала решение ВОЗ "важной вехой для Латинской Америки, которая подчеркивает важность передачи технологий для расширения доступности качественных вакцин от коронавируса в регионе".

"Международная поддержка [со стороны ВОЗ] показывает, что Латинская Америка и Карибский бассейн могут внести свой вклад в глобальные поставки вакцин, что является ключевым моментом в преодолении существующих пробелов в доступе к иммунизации", - отметила Этьен.

Вакцину AstraZeneca выпускает аргентинская фармацевтическая фирма mAbxience, а мексиканская Laboratorios Liomont анимается расфасовкой препарата. Вакцина, которую совместно производят эти предприятия, уже применяется в некоторых странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Включение в список ВОЗ открывает дорогу для ее поставок за пределы региона, а также для распределения в рамках международного механизма COVAX.