Число суточных заражений коронавирусом в Югре снизилось до показателей начала октября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 декабря. /ТАСС/. Количество заболевших ковидом в Ханты-Мансийском автономном округе снизилось до показателей начала октября и за минувшие сутки составило 185 человек, сообщил в пятницу региональный оперативный штаб.

По его данным, последний раз в Югре 184 новых случая COVID-19 за сутки было зафиксировано 3 октября текущего года. После этого количество новых заболевших в ХМАО ежесуточно росло и доходило до 261.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 185 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах", - сказано в сообщении оперштаба.

Кроме того, по данным штаба, за сутки в Югре от последствий коронавирусной инфекции умерли восемь человек. За все время в ХМАО, по данным на 24 декабря, 94,6 тыс. человек заболели ковидом, 87,9 тыс. пациентов выздоровели, 1 940 умерли.

В регионе до 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца января 2022 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.