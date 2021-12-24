Если подтвердился ковид: что делать и какие правила соблюдать больным и их родственникам

Пандемия коронавируса продолжается уже почти два года, а у людей, которые заболевают сейчас, все так же много вопросов, как и весной 2020 года. Собрали самые популярые из них.
Как быть, если у меня признаки ОРВИ — кашель, температура?
На раннем этапе симптомы коронавирусной инфекции очень похожи на симптомы ОРВИ: повышение температуры, боль в горле, кашель, головная боль, слабость. Поэтому важно оставаться дома и по возможности исключить или свести к минимуму контакты с членами семьи до получения результатов теста на коронавирус. Если он окажется отрицательным, соблюдать режим самоизоляции не нужно.
"Если у человека наблюдаются признаки гриппа или ОРВИ, ему необходимо вызвать врача из медицинской организации, которая обслуживает адрес его пребывания. При первичном обращении пациента по ОРВИ у него в обязательном порядке берется мазок для проведения ПЦР-тестирования. Результаты пациент может увидеть в своей электронной медицинской карте", — рассказал ТАСС врач-терапевт высшей категории, директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций ДЗМ Алексей Безымянный.
Вызвать врача можно по бесплатному номеру 122. За справочной информацией обращайтесь по телефону единой горячей линии: 88002000112. Результаты всех тестирований на коронавирус отображаются в электронной медицинской карте пациента. В случае положительного результата с пациентом связываются. При получении отрицательного результата анализа на коронавирус с пациента, обратившегося по ОРВИ, необходимость самоизоляции снимается, повторный мазок не берется.
Как меня будут лечить?
В случае положительного результата теста и нетяжелого течения болезни врачи будут лечить вас на дому. При наличии показаний отправят на компьютерную томографию или госпитализируют в случае ухудшения состояния. Вы всегда можете вызвать скорую, если почувствуете себя плохо. Лекарства либо выдает врач, либо пациент получает их при посещении амбулаторного КТ-центра. Лекарства получают пациенты, у которых есть клинические проявления болезни, они выдаются бесплатно. Пациенты с подтвержденным коронавирусом (в том числе и дети) обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, даже если у них нет проявлений болезни.
Как сделать КТ, если пациент на карантине? Можно ли его сделать бесплатно?
В случае ухудшения состояния врач направит пациента на КТ либо сразу его госпитализирует. Проведение КТ-исследований, а также выдача лекарств проводится бесплатно. В городе работает широкая сеть КТ-центров, которые принимают пациентов круглосуточно.
Как вести себя родственникам? Они тоже обязаны соблюдать карантин?
Родственники, живущие с больным, также должны соблюдать самоизоляцию, если они полностью не привиты или не болели коронавирусом в течение последних шести месяцев (с ноября 2021 года, согласно постановлению главного санитарного врача России, привитые или переболевшие ковидом смогут не уходить на изоляцию после контакта с больными). Им желательно переехать в отдельную комнату, часто проветривать квартиру, как можно меньше контактировать с больным, а при контакте с ним или его вещами — использовать медицинскую маску и одноразовые перчатки.
Лучше выбрать одного человека (желательно вакцинированного), который будет передавать больному еду, воду, лекарства. Остальным домочадцам не рекомендуется заходить к нему в комнату. Больному при общении с родственником необходимо надевать одноразовую медицинскую маску. Все члены семьи и проживающие в одной квартире с больным люди в обязательном порядке должны соблюдать карантин. При этом тесты им не делают: в случае появления симптомов ОРВИ, повышения температуры, утраты обоняния родственникам следует вызвать врача из поликлиники, который сделает тест на коронавирус на дому. Переболевший ковидом человек должен иметь при выписке один отрицательный ПЦР-тест.
Нужно ли соблюдать карантин, если у меня положительный тест, но нет симптомов?
Да, нужно. При положительном тесте на коронавирус необходимо соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней. Выйти с карантина можно после получения отрицательного ПЦР-теста.
Кто поможет пенсионерам, если они заболели ковидом?
В случае заболевания пожилой человек, у которого рядом нет родственников, может обратиться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09. Специалисты помогут решить большинство бытовых вопросов, начиная с оформления больничного листа, заканчивая доставкой продуктов и лекарств на дом. Кроме того, пациенту может быть предложено проходить лечение в
обсерваторе под наблюдением специалистов.
Близкие, которые решили ухаживать за заболевшим пожилым человеком самостоятельно, должны находиться с ним в режиме самоизоляции в течение 14 дней и не покидать место проживания или пребывания. Они могут получить больничный с кодом "03".
Если болеет ребенок — какие отличия в действиях родителей? Если у ребенка положительный тест, родители садятся на карантин?
В случае заболевания ребенка алгоритм лечения и наблюдения такой же. Все непривитые и непереболевшие члены семьи, проживающие с заболевшим ребенком, получают постановление санитарного врача о нахождении в режиме изоляции на дому в течение 14 дней с момента выдачи постановления. При ухудшении состояния пациента необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.
Должен ли пациент ли перед выпиской сделать повторный тест?
При выписке пациент должен иметь один отрицательный ПЦР-тест.
У меня есть антитела к коронавирусу. Значит, больше можно не носить маску?
Переболевшим необходимо соблюдать те же меры безопасности, что людям, в крови которых нет антител: носить одноразовую медицинскую маску в общественных местах, чаще мыть руки, обрабатывать поверхности, которых
приходится часто касаться (экраны планшета и смартфона, дверные ручки, электровыключатели, ключи).
Как я могу помочь другим пациентам?
Если вы переболели коронавирусом, у вас обнаружены антитела к COVID-19, и вы получили результат по количеству титров IgG > 40 и IgM ≥ 1,5, то вы можете сдать плазму крови и помочь пациентам, у которых не формируется иммунный ответ или его недостаточно для борьбы с вирусом. Исследования показали, что у среднетяжелых пациентов шанс оказаться в реанимации на ИВЛ при введении донорской плазмы снижается на 63%, а вероятность выздоровления тяжелых больных, которые ее получают, увеличивается на 19%. Узнать, как стать донором плазмы, можно здесь.