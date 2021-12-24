Если подтвердился ковид: что делать и какие правила соблюдать больным и их родственникам

На раннем этапе симптомы коронавирусной инфекции очень похожи на симптомы ОРВИ: повышение температуры, боль в горле, кашель, головная боль, слабость. Поэтому важно оставаться дома и по возможности исключить или свести к минимуму контакты с членами семьи до получения результатов теста на коронавирус. Если он окажется отрицательным, соблюдать режим самоизоляции не нужно.

"Если у человека наблюдаются признаки гриппа или ОРВИ, ему необходимо вызвать врача из медицинской организации, которая обслуживает адрес его пребывания. При первичном обращении пациента по ОРВИ у него в обязательном порядке берется мазок для проведения ПЦР-тестирования. Результаты пациент может увидеть в своей электронной медицинской карте", — рассказал ТАСС врач-терапевт высшей категории, директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций ДЗМ Алексей Безымянный.

Вызвать врача можно по бесплатному номеру 122. За справочной информацией обращайтесь по телефону единой горячей линии: 88002000112. Результаты всех тестирований на коронавирус отображаются в электронной медицинской карте пациента. В случае положительного результата с пациентом связываются. При получении отрицательного результата анализа на коронавирус с пациента, обратившегося по ОРВИ, необходимость самоизоляции снимается, повторный мазок не берется.