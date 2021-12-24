Фонд "Круг добра" сможет заблаговременно закупать лекарства для тяжелобольных детей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра", сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"В обновленную версию правил включена возможность заблаговременной закупки лекарств и медицинских изделий на первый квартал каждого последующего года за счет средств, предусмотренных грантом в текущем году. Это позволит не допустить перерыва в лекарственном обеспечении и лечении тяжелобольных детей на этапе смены календарного года", - отмечается в сообщении. В остальном правила грантовой поддержки фонда не изменились.

"Круг добра" продолжит получать финансирование на оказание медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку незарегистрированных в России лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

"В 2022 году в федеральном бюджете на это предусмотрено 78,6 млрд рублей, в 2023 году - 84 млрд рублей", - проинформировали в кабмине, уточнив, что деньги поступают в федеральный бюджет за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Новые правила начнут действовать с 2022 года.

Президент России Владимир Путин в январе 2021 года подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение их лекарствами и медизделиями, включая незарегистрированные в России.