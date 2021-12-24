В Крыму за сутки подтвердили 120 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 12 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвержден у 120 человек, сообщается в пятницу на сайте регионального Минздрава. Это минимум с 12 июня, когда было зарегистрировано 119 случаев заражения.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 23 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 120 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 089 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследованы 3 377 человек.

По данным Минздрава Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 189 человек, за весь период - 117 125.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября этот показатель начал снижаться, накануне за сутки заразился 151 человек.

После снижения количества выявляемых случаев коронавируса в Крыму разрешена ночная работа заведений общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники, родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках, до 20 января в торговые центры будут пускать без ковид-сертификатов.

Анимационные программы на курортах проводиться не будут. Участников массовых мероприятий обязали предъявлять сертификаты о вакцинации. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.