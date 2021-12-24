Воронежская область получит 157 тыс. доз вакцины от ковида для подростков

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Поставка почти 160 тыс. доз вакцины от коронавируса для подростков ожидается в Воронежской области. Власти уже закупили морозильные камеры для детских поликлиник, сообщила пресс-служба правительства региона.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину "Гам-ковид-вак M" центра им. Гамалеи для детей от 12 до 17 лет включительно. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

"В регионе проведены подготовительные работы: закуплены морозильники для детских поликлиник и определено количество вакцины [от ковида для подростков] для поставки - 157 тыс. доз", - говорится в сообщении.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что вакцинация подростков будет проводиться исключительно добровольно, с согласия родителей.

В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыты 56 пунктов вакцинации. На данный момент от коронавируса привито 1 248 794 человека, в том числе двукратно 1 189 885. План выполнен почти на 80%. Ревакцинацию прошли 181 920 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 191 276 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 142 019 человек, 10 021 пациент умер. С марта 2020 года в области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, отменены массовые мероприятия. Также введена система ковид-сертификатов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев.