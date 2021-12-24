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Город Санья на Хайнане оборудовал пункты для спасения людей с сердечной недостаточностью

450 дефибрилляторов разместили на вокзалах, в гостиницах, торговых центрах, учебных заведениях, в госучреждениях и на территории туристических объектов

ХАЙКОУ /Китай/, 24 декабря. /ТАСС/. Курортный город Санья в южнокитайской провинции Хайнань создал в общественных местах сеть пунктов, оборудованных дефибрилляторами - приборами электроимпульсной терапии, которые используются при грубых нарушениях сердечного ритма. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, власти разместили 450 таких аппаратов в аэропорту, на вокзалах, в гостиницах, торговых центрах, учебных заведениях, в госучреждениях и на территории туристических объектов. Предполагается, что подобная мера позволит существенно снизить риски для людей, страдающих сердечной недостаточностью.

"В случае если у кого-то остановится сердце, у окружающих есть всего четыре минуты, чтобы вернуть его к жизни при помощи дефибриллятора, - прокомментировал нововведение представитель местной администрации. - Самое главное, от пользователя не требуется обладать высокопрофессиональными навыками, чтобы считывать кардиограмму".

По его словам, при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо включить прибор и нажать кнопку для подачи электричества. После этого аппарат самостоятельно проанализирует ситуацию и нанесет на область сердца разряд.

Указанный проект по оказанию экстренных медицинских услуг лицам, срочно нуждающимся в помощи врача, - один из ключевых пунктов программы правительства Санья по повышению уровня здравоохранения на 2021 год. Она реализуется при участии нескольких госучреждений и компетентных коммерческих организаций, которые обеспечивают бесперебойную работу соответствующей сети пунктов спасения.

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Хайнань
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