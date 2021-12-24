ТАСС выбрал 30 ярких моментов года, снятых фотокорреспондентами агентства

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ТАСС представил спецпроект "Моменты 2021 года в фотографиях ТАСС". Для материала, вышедшего в пятницу, были отобраны 30 снимков фотокорреспондентов агентства, которые отражают уходящий год.

В подборку вошли яркие кадры событий, происходивших в России и мире: награждение лауреатов Нобелевской премии мира, вакцинация, тушение лесных пожаров, встреча президентов России и США на саммите в Женеве, Олимпиада в Токио и многое другое.

"Каждый снимок уникален, информативен, его хочется рассматривать, узнать его историю, - отметила руководитель Группы фотопроектов и выставок Редакции фотоинформации ТАСС Наталья Гарнелис. - И это малая часть того, что было выпущено на ленту благодаря оперативной, слаженной работе нашей команды: корреспондентов, аналитиков и выпускающих редакторов".

По словам старшего бильд-редактора агентства Анны Волковой, "фотографы ТАСС каждый год снимают сотни важных, интересных и просто красивых кадров - выбрать из них лучшие всегда непросто". "В этом году задача была еще сложнее: мы немного изменили традиционную концепцию проекта и вместо сотни фотографий решили показать нашим читателям только 30 - даже много лет спустя в этих 30 кадрах должен безошибочно угадываться 2021 год", - сказала Волкова. Она также назвала свои любимые фотографии, вошедшие в проект: снимок извергающегося вулкана на Камчатке и кадр с церемонии вручения Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

Гарнелис в свою очередь отметила, что помимо основной темы - коронавируса - в 2021 году сотрудники Редакция фотоинформации ТАСС сняли большое количество кадров, связанных с тем, "как люди продолжают жить, работать в условиях ограничений, творить, бороться со стихией и помогать друг другу в сложных ситуациях". "Все это - отражено без прикрас на новостной ленте в наших репортажах", - добавила она.