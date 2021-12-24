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Штормовое предупреждение о лавиноопасности объявили в Краснодарском крае

Оно будет действовать до 27 декабря

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с опасностью схода лавин объявлено в горных районах Краснодарского края. Об этом сообщает в пятницу ГУ МЧС региона.

"Штормовое предупреждение о лавиноопасности на территории Краснодарского края объявлено с 24 по 27 декабря", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что лавины прогнозируются в горах Краснодарского края выше 2 500 м. Жителей и туристов призывают не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Ранее ТАСС сообщал, что в ряде районов Сочи выпал снег, а также похолодало. Под снегом оказались пальмы и пляжи, в Лазаревском и Туапсинском районах в пик интенсивности осадков на нескольких участках трассы А-147 наблюдались затруднения.

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