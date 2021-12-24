Опрос показал, что более половины россиян поддерживает вакцинацию детей от ковида

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 50% россиян выступают за вакцинацию детей от коронавируса с согласия родителей, следует из опроса, опубликованного на ресурсе стопкоронавирус.рф .

"Более половины россиян выступают в целом "за" прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 п. п. - с 54% до 56%", - говорится в опросе.

24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В интернет-опросе приняли участие 1 600 респондентов по всей России в возрасте старше 18 лет. Опрос проводился в апреле, июне и декабре 2021 года.

Мотивы и препятствия

Согласно исследованию, 54% респондентов сделали прививку от коронавируса. Доля вакцинированных с июня 2021 года выросла на 21 п. п.

"Основными мотивами для вакцинации опрошенные назвали желание победить пандемию, страх вновь заболеть и заразить родственников, желание снова жить нормально и вновь ходить на работу, а также страх заболеть, вызванный тяжелым течением COVID-19 у родственников, друзей или знакомых", - говорится в исследовании.

Отмечается, что препятствиями к вакцинации для людей стали боязнь побочных явлений, недоверие к вакцине, запрет по медицинским показаниям, наличие антител после болезни и желание подождать, пока не появится больше данных о привитых.

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".

Кроме того, 46% опрошенных отметили, что их родственники переболели коронавирусом, у 30% переболели близкие друзья, еще 30% переболели сами. В целом 52% респондентов положительно оценивают действия российских федеральных властей касательно эпидситуации в стране.