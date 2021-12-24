Народный фронт и "Почта России" отправили средства защиты в российские больницы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Почта России" доставит более 590 тыс. средств индивидуальной защиты (СИЗ) в больницы регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России" в пятницу.

"Народный фронт и "Почта России" отправили в больницы медицинские маски, защитные костюмы и антисептики в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Всего "Почта России" доставит более 590 000 средств индивидуальной защиты весом 2,9 т в 85 российских регионов. Все расходы по отправке "Почта" взяла на себя", - говорится в сообщении.

"Почта России" и Народный фронт заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года. Организации договорились, что сотрудники "Почты России" будут помогать общественникам с доставкой продуктов и лекарств пожилым и маломобильным гражданам в труднодоступные населенные пункты страны. Заявки на помощь поступают на горячую линию акции #МыВместе и в информационную систему обработки обращений Народного фронта "ОНФ.Помощь".

"Предновогодний сезон - очень насыщенное время для логистов, но мы рады, что смогли в короткие сроки разослать почти 600 000 СИЗов по всей стране. Я благодарю сотрудников "Почты" за помощь и быстрый отклик. Уверен, что впереди у нас с Народным фронтом еще много совместных проектов, в которых мы вместе сможем сделать доброе и полезное дело", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по логистике "Почты России" Сергея Сергушева.

Заместитель руководителя исполкома Народного фронта по региональной работе Борис Подольный отметил, что волонтеры-медики, которые сейчас снова помогают врачам в больницах, сообщили о нехватке порядка полумиллиона единиц средств защиты. "Мы обратились к коллегам из "Почты России", которые быстро среагировали, и буквально в течение нескольких дней авиапочтой разослали СИЗы во все регионы, чтобы ребята могли защищенными идти к людям. Спасибо коллегам из "Почты России" и движения "Волонтеры-медики", - добавил он.