В Забайкалье в 2022 году вдвое повысят зарплаты сотрудникам лесопожарных формирований

ЧИТА, 24 декабря. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился вдвое увеличить зарплаты сотрудникам лесопожарных формирований в 2022 году, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В следующем году мы нашли способ удвоить зарплаты сотрудникам лесопожарных формирований - решение уже принято", - приводятся в сообщении слова Осипова.

Как уточнил глава региона, параллельно краевые власти решают вопрос об увеличении заработной платы служащим муниципального уровня. Предполагается, что предложения о повышении оплаты труда в этой сфере будут готовы до конца года.

Основным учреждением, которое занимается тушением природных пожаров в Забайкалье, является "Забайкалпожспас". Служба состоит из 76 пожарных частей. Штатная численность в организации составляет порядка 1,5 тыс. человек, при этом около 1,1 тыс. сотрудников до сентября 2021 года получали зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ситуация изменилась после того, как в июне к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии обратились работники пожарной части "Забайкалпожспаса" в селе Мангут. В итоге правительство Забайкалья подписало постановление о выделении надбавок работникам учреждения.