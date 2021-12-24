На месторождении "Полюса" развернули сеть беспроводного широкополосного доступа pLTE

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс Алдан" (бизнес-единица "Полюса") запустила в эксплуатацию частную беспроводную широкополосную сеть передачи данных на месторождении в Республике Саха - Якутия, сообщил ТАСС в пятницу вице-президент по трансформации бизнеса и информатизации ПАО "Полюс" Лев Бондаренко. Сеть построена по технологии private LTE (pLTE) и будет обслуживаться "Ростелекомом".

"Для эффективного управления горнодобывающим предприятиям необходима беспроводная высокоскоростная сеть передачи данных. Она позволяет организовать большое количество цифровых сервисов: оперативную диспетчеризацию горной техники, мобильных решений, цифровых советчиков, инструментов дополненной реальности, роботизации, передачи онлайн-видео и прочей информации. В "Полюсе" мы испытывали различные технологии, но в силу некоторых ограничений наш выбор пал на технологию pLTE, благодаря которой мы получили частную беспроводную мультисервисную сеть широкополосного доступа, позволяющую решать все необходимые задачи", - сказал Бондаренко.

Речь идет о Куранахском рудном поле - 11 месторождениях в Алданском районе Якутии, где ведется добыча золота открытым способом. Новая сеть передачи данных покрыла территорию площадью более 200 кв. км. Предусмотрена возможность масштабирования сети при дальнейшем развитии производства, система дает возможность в перспективе оперативно развернуть связь в стандарте пятого поколения (5G) с минимальными затратами.

"Мы получили так называемую технологию 5G ready и будем готовы максимально быстро перейти на новый стандарт в будущем", - отметил Бондаренко.

По словам вице-президента по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерия Ермакова, при эксплуатации системы применяется модель предоставления сети и инфраструктуры как сервиса.

"При этом отдельные элементы, в частности ЛЭП, мы передадим заказчику, а вся сетевая инфраструктура, разворачиваемая на территории промышленной площадки, находится под нашим управлением и в нашей собственности. Таким образом, мы гарантируем полную защиту всей информации, мониторинг операционных систем и техническую поддержку", - пояснил Ермаков, его слова приводит пресс-служба "Ростелекома".

Технические особенности системы

Как отмечают в "Ростелекоме", архитектура построения сети задействует радиочастотный ресурс Tele2 (дочерняя компания "Ростелекома"), сеть спроектирована с учетом необходимости обеспечить работоспособность и максимальную производительность в условиях неблагоприятной погоды и меняющегося горного рельефа.

Развернутая система обеспечивает покрытие более 200 кв. км площадей и гарантирует пропускную способность не менее 2,9 Мбит/с с бесшовным внутрисетевым роумингом. Она предоставляет стабильную связь, необходимую для работы системы диспетчеризации горного транспорта, сообщают в пресс-службе.

Руководитель издания ИАА TelecomDaily Денис Кусков назвал внедрение компанией "Полюс Алдан" сети на основе технологии private LTE "шагом в будущее", который позволит обеспечить дальнейшую цифровизацию производства.

"Основным преимуществом проекта являются высокая скорость и стабильность передачи данных. Второе - это защищенность. Private LTE - сеть, изолированная от внешней сети-оператора, это позволяет сделать сеть надежной, что сейчас, особенно в крупных компаниях, очень важно. Ну и все это позволяет в совокупности сделать громадный шаг в процессе повышения эффективности самого предприятия", - сказал он ТАСС.

Перспективы дальнейшего использования

Внедрение компанией промышленного интернета вещей - "это уже не про модную цифровизацию, а про десятки миллионов долларов эффекта", отмечает вице-президент ПАО "Полюс" Лев Бондаренко.

"Внедрение pLTE в "Полюс Алдан" - наш первый проект внедрения данной технологии, мы считаем его успешным и теперь планируем то же самое на других активах компании. В первую очередь это наша красноярская бизнес-единица, отличающаяся глубокими карьерами и большим парком техники. Также технология pLTE станет неотъемлемой частью развития нашего флагманского проекта в Иркутской области - месторождения Сухой Лог", - рассказал он ТАСС.

Заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2 Алексей Телков отмечает, что новая система даст возможность российским предприятиям повысить эффективность работы.

"Массовое распространение сетей private LTE позволит повысить эффективность промышленных предприятий, кардинально улучшить промышленную безопасность и сократить издержки", - заявил Телков, его слова приводит пресс-служба "Ростелекома".