СФ одобрил исправленную версию закона о верифицированных онлайн-платформах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу ранее отклоненный закон об обязательном использовании онлайн-ресурсов, прошедших государственную верификацию, при дистанционном обучении.

Принятый 8 декабря Госдумой закон обязывает использовать при дистанционном обучении онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы, прошедшие государственную верификацию. Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании. Документ также наделяет органы госвласти регионов правом оказывать господдержку в вопросе бесплатного профобучения (профессии рабочих и служащих) в ходе освоения программы среднего общего или профессионального образования.

Совет Федерации 15 декабря отклонил документ. Как отмечалось в заключении профильного комитета СФ по науке, образованию и культуре, вносимые изменения "содержат техническую ошибку, наличие которой приводит к внутреннему противоречию в указанной статье базового федерального закона, может привести к проблемам правоприменительного характера, связанным с формированием перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе".

Как отметила глава комитета СФ по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова, "ранее допущенная техническая ошибка, меняющая юридическую конструкцию документа, устранена". "Закон разработан по предложению регионов в целях реализации права обучающихся общеобразовательных организаций на бесплатное профессиональное обучение. Он позволяет осуществлять в старших классах школы профессиональную подготовку кадров, востребованных экономикой региона", - подчеркнула сенатор. Внесенные поправки касаются регламентации применения электронных образовательных ресурсов, пояснила она.