Авиакомпания Utair с 12 января запускает рейс из Сочи в Белгород

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 12 января начнет полеты из Сочи в Белгород. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на ATR-72 при стоимости билетов от 1,1 тыс. рублей, сообщила пресс-служба перевозчика.

По данным на сайте аэропорта Белгород, в настоящее время рейсы в Сочи выполняет только авиакомпания, стоимость билетов составляет от 6,8 тыс. рублей.

"12 января Utair открывает новый рейс Сочи - Белгород. Стоимость билетов - от 1,1. тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям на ATR-72. Вылет из Сочи в 01:35, из Белгорода - в 05:20. "Сочи - один из самых популярных круглогодичных курортов России, поэтому в 2021 году открыли туда девять новых рейсов из регионов и продолжим запускать новые маршруты в следующем году", - приводятся в сообщении слова президента авиакомпании Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

В зимнем расписании 2022 года Utair выполняет рейсы из Сочи в 12 городов России: Астрахань, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Краснодар, Минеральные Воды, Москву, Ростов-на-Дону, Сургут, Тюмень, Уфу.