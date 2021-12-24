Оборот пожертвований в России вырос на 34% в 2021 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Оборот пожертвований среди россиян за 11 месяцев 2021 года увеличился на треть. Об этом сообщается в результатах аналитики компании QIWI среди эквайринговых платежей, ДБО платежей банков-партнеров и расходов пользователей электронных кошельков в пользу более 100 благотворительных организаций в 2021 году за период с января по ноябрь 2021 года.

По данным аналитики, оборот пожертвований увеличился на 34%, а их количество выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Одновременно произошло снижение среднего взноса на 2% в январе-ноябре 2021-го по сравнению с 2020 годом.

Наибольший объем благотворительных взносов пришел из Москвы и Московской области, Свердловской области, Новосибирской области, Санкт-Петербурга.

Основное количество пожертвований в благотворительные фонды пришлось на период с июля по сентябрь. В первом квартале 2021 года оборот вырос на 33% по сравнению со статистикой 2020 года, во втором квартале - на 16%, а в третьем - на 47%. В ноябре 2021 года количество пожертвований выросло на 246% к аналогичному периоду прошлого года, при этом суммы стали меньше на 56%.

"Пандемия сплотила людей и мотивировала поддержать социально уязвимые группы. В 2020 году люди много жертвовали на медицину и социальную помощь, а также на нужды экологии. В 2021 году мы видим больше платежей в фонды, которые занимаются помощью людям в сложных жизненных ситуациях", - сообщила заместитель генерального директора группы QIWI Мария Шевченко.