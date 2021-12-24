Свердловские власти выделят более 2 млрд рублей на развитие лесного хозяйства в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 2 млрд рублей будут выделены в Свердловской области в 2022 году на развитие лесного хозяйства и рациональное природопользование. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2022 году на развитие лесного хозяйства и рациональное природопользование будет направлено более 2 млрд рублей. Это больше, чем израсходовано на эти цели в 2021 году", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, часть средств будет направлена на очистку Северского водохранилища в Полевском. Разработка проектной документации планируется в 2022 году, а непосредственно ликвидация загрязнения - в 2023 и 2024 годах.

Также в 2022 году специалисты приступят к рекультивации несанкционированной свалки твердых отходов в Арамиле. Продолжится рекультивация свалки на Широкореченском полигоне в Екатеринбурге, срок окончания работ - 2023 год. Вместе с этим средства будут направлены на очистку Черноисточинского водохранилища - источника питьевого водоснабжения в Нижнем Тагиле.

В 2021 году на государственную программу "Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года" планировалось выделить более 1,6 млрд рублей.