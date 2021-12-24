Специалисты СО РАН не смогли установить источник неприятного запаха в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского института органической химии имени Ворожцова, которые по заказу Минприроды Новосибирской области проводили исследование о веществах, создающих неприятный запах в Новосибирске, не смогли установить его источники. Однако соединения, обнаруженные учеными, характерны для навозно-канализационных запахов, сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов.

Ранее председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова публично заявляла, что за последние три года в мэрию поступило более сотни жалоб на неприятный запах в городе. Однако Минприроды Новосибирской области в ходе проверок не нашло превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) веществ в воздухе, которые могут вызывать неприятные запахи. В октябре новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов вынес представление свиноводческому комплексу "Кудряшовское", который мэрия Новосибирска неоднократно называла источником неприятного запаха, доносящегося даже до центра города.

"Источники возникновения запахов, вызываемых указанными веществами, установить не представляется возможным", - сказал Севастьянов.

Он сообщил, что специалисты института выявили маркерные соединения, характерные для навозно-канализационных запахов. Среди них, в частности, скатол - образующееся в пищеварительном тракте органическое соединение с характерным запахом экскрементов. Ученые брали пробы в нескольких районах города, всего они обнаружили около 80 летучих соединений, общими компонентами для которых являются диметилфуран (органическое соединение, получаемое из растений и фруктов), предельные углеводороды, нафталин (вещество с резким запахом), стирол (токсичное соединение, обладающее неприятным запахом) и метилнафталин. "Многие из указанных соединений обладают сильным неприятным запахом, усиливающимся при совместном присутствии. Часть из них является компонентами автомобильного топлива", - отметил Севастьянов.