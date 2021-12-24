Из Екатеринбурга в Курск впервые запустят авиарейсы с 2 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Регулярные рейсы из Екатеринбурга в Курск запустят в начале 2022 года, данное направление открывается впервые, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты Регионов") впервые в современной истории открываются регулярные рейсы в Курск. В 2022 году полеты в Курск с посадкой в Казани начнет выполнять авиакомпания "Руслайн", - говорится в сообщении.

Рейсы запланированы с 2 января по средам и воскресеньям на самолете Bombardier CRJ 200 вместимостью до 50 пассажиров. Вылет из Кольцово в 10:05, прибытие в Казань в 09:40, прибытие в Курск в 12:10 по местному времени. Продолжительность полета составит 4 часа 10 минут, уточнили в пресс-службе.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупных региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. С 1998 года является членом Международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).