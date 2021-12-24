Осужденные в ИК-2 в Иркутской области прекратили голодовку

ИРКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Заключенные в исправительной колонии № 2 (ИК-2) в Иркутской области прекратили голодовку, которую объявили в середине декабря. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.

"Двое 12 декабря и двое 13 декабря писали заявления [об отказе от пищи], начали они принимать пищу 17 декабря. Они все это время пили воду, чай, каждый день находились под наблюдением медицинских работников, с ними работали психологи, воспитатели, которые убедили их не наносить вред своему здоровью", - сказали в пресс-службе.

Голодовку объявляли заключенные, содержащиеся в едином помещении камерного типа (запираемые помещения для злостных нарушителей режима отбывания наказания). Свой отказ от пищи они мотивировали несогласием с выполнением режимных требований. Осужденные, которые устроили голодовку, отбывают наказание за особо тяжкие преступления, часть из них осуждена за убийства на сроки от 16 до 22 лет.

ИК-2 находится в городе Ангарске. Является колонией строгого режима.