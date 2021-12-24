СФ одобрил законы о порядке пребывания подсудимых в психиатрической лечебнице

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу пакет законов, устанавливающих порядок и сроки помещения подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся под стражей в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Соответствующие изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Суд сможет помещать подозреваемых, обвиняемых или содержащихся под стражей в психиатрические лечебницы для лечения в стационаре на срок до шести месяцев с возможностью его неоднократного продления, ограничивая при этом их контакты с другими лицами. Корреспондирующие изменения вносятся в закон о психиатрической помощи и о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Документ вводит основания для госпитализации страдающего психическим расстройством лица, находящего под стражей, в медорганизацию и порядок его освидетельствования. Устанавливается механизм информирования органов предварительного расследования со стороны медорганизации об улучшении состояния помещенных в нее лиц "в целях разрешения судом вопроса о прекращении их пребывания в медицинской организации" и применения к ним соответствующих мер пресечения.

Закон устанавливает, что лицо, госпитализированное в психиатрический стационар, находится в нем в течение срока, установленного судом, не реже одного раза в месяц подлежит обязательному психиатрическому освидетельствованию комиссией врачей-психиатров. О результатах психиатрического освидетельствования медорганизация не реже одного раза в месяц информирует орган предварительного расследования и суд, в производстве которых находится уголовное дело. Такое заключение психиатрический стационар должен направить в орган предварительного расследования и суд за 15 дней до истечения срока пребывания в нем временно помещенного лица.

Полномочия суда

Согласно поправкам в УПК, при установлении судебно-психиатрической экспертизой наличия у помещенного под стражу лица психического расстройства, требующего стационарного лечения, суд по результатам рассмотрения ходатайства следователя, дознавателя либо по собственной инициативе, если уголовное дело находится в производстве суда, "принимает решение о временном помещении данного лица в лечебных целях в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях". Суд при этом должен указать срок пребывания подсудимого в лечебнице, "который не может превышать шесть месяцев".

Если производство по данному делу не может быть закончено в этот срок, а лечение не может быть прекращено, то суд будет вправе продлить этот срок неоднократно, но не свыше сроков, установленных отдельными статьями УПК.

Решение о помещении лица в лечебницу либо о продлении срока лечения "допускается только в случае, если психическое состояние, подтвержденное такой организацией, не позволяет ему (подсудимому - прим. ТАСС) участвовать в судебном заседании". При принятии решения суд может также предусмотреть ряд ограничений, включая запрет на общение с определенными лицами, на отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, на использование средств связи и интернета.