В Грузии обнаружили редчайшую монету времен царя Давида Строителя

ТБИЛИСИ, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии в ходе расследования незаконных археологических раскопок изъяли редчайшую медную монету, отчеканенную во времена правления царя Давида IV Строителя (1073-1125). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СГБ.

"Сотрудники антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии во время расследования факта незаконных археологических раскопок изъяли исторический артефакт - монету периода царя Грузии Давида IV Агмашенебели (Строителя)", - сказано в сообщении.

Сотрудники Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, а также ученые из Национального музея Грузии пришли к выводу, что артефакт бесценен. Несмотря на то, что монета является уликой в уголовном деле, ее передали Национальному музею Грузии для хранения в надлежащих условиях, добавили в СГБ.

Как сообщил ТАСС источник в силовом ведомстве, в Грузии до сих пор не было монеты времен Давида Строителя. Единственный экземпляр хранился в Британском музее. Монету доставляли в республику в 2019 году на выставку.

В ходе расследования сотрудники СГБ также изъяли 12 печатей, бронзовый нагрудный колокольчик, шесть пуговиц, а также другие монеты, три из которых относятся к советскому периоду, а три датируются XIII веком. Одна из них принадлежит эпохе Монгольской империи. Эти артефакты также переданы Национальному музею Грузии.