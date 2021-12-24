Совет по кодификации при президенте РФ раскритиковал структуру проекта нового КоАП РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства подверг критике подход к структурированию проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), разработанного Минюстом РФ.

"Проект мы рассмотрели по своей инициативе, при этом хочу подчеркнуть, совет не оценивал смысловое содержание статей, предложенных в документе, а рассматривал его только с точки зрения соответствия структуры к требованиям систематизации правовых норм", - сообщил журналистам глава совета, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как отмечено в заключении совета, в первом разделе проекта КоАП, который носит название "Общая часть", содержатся общие положения об административном правонарушении и об административном наказании, "что сближает структуру материального права в области административных правонарушений со структурой Уголовного кодекса РФ". Однако "иные характеристики проекта КоАП не вполне отвечают свойствам кодифицированного акта".

"Так, логичным выглядит противопоставление общей части и особенной части проекта КоАП (соответственно раздел I и раздел II документа), но совершенно выбивается из этой логики следующий за ними раздел III проекта КоАП "Субъекты административной юрисдикции", в котором перечисляются юрисдикционные органы, обладающие теми или иными полномочиями в сфере административного производства", - сказано в тексте.

Среди других недочетов - наличие примечаний и отсутствие сквозной нумерации статей. "В соответствии с методическими рекомендациями [по подготовке законопроектов], нумерация статей, глав, разделов и других структурных единиц законопроекта должна быть сквозной. Недопустима, например, отдельная нумерация статей каждой главы или отдельная нумерация глав каждого раздела", - заключил Павел Крашенинников, указав, что проект нуждается в доработке.

Речь идет о проекте КоАП, размещенном на официальном сайте regulation.gov.ru.