Россияне назвали словом года "коронавирус"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Слово "коронавирус" стало главным в году, по мнению россиян. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

"Это был закрытый опрос, можно было выбирать не более трех ответов. На первом месте - слово года - "коронавирус" (38%), "рост цен" (34%) и ставшие известными в этом году "QR-коды" (28%)", - отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Среди других слов и словосочетаний - "вакцина" (22%), "снижение доходов" (21%), "маски" (15%), "дистанционное обучение" (12%).

Главные события года

Главными международными событиями года россияне назвали пандемию (39%), рост цен и инфляцию (37%), а также массовую вакцинацию от коронавируса (35%). Среди важнейших событий в масштабах страны респонденты отметили борьбу с коронавирусом (21%), выборы в Государственную Думу (8%) и рост цен (4%).

Главными победами для россиян стали победы российских спортсменов на Олимпийских играх, на Паралимпийских играх (7%), борьба с пандемией (5%), по 3% назвали победы российских фигуристов и теннисистов, выигрыш российских спортсменов и завершение строительства "Северного потока - 2".

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.