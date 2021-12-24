Россияне назвали Владимира Путина политиком года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россияне назвали политиком года президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

С какими вызовами столкнулся Путин в 2021 году

НАТО "у порога нашего дома". С какими вызовами столкнулся Путин в 2021 году

"Политик 2021 года. Здесь на первом месте Владимир Путин, его назвали 38% опрошенных. На втором месте Михаил Мишустин и Сергей Лавров (по 17%), Сергей Шойгу (8%)", - отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

К себе за новогодний стол россияне хотели бы также пригласить Владимира Путина (21%), Владимира Жириновского (9%), Михаила Мишустина и Сергея Шойгу (по 5%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.