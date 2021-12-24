Совфед одобрил закон об улучшении жилищных условий сотрудников МВД

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, направленный на улучшение жилищных условий сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел.

Как пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, "нуждающиеся в жилье смогут выбирать - получать им единовременную выплату или готовую квартиру". По его словам, за уволенными со службы по состоянию здоровья или из-за изменения в штате будет сохранено право на получение выплаты для покупки жилья, а пенсионеры органов внутренних дел, которые отработали не менее 25 лет, смогут продолжать пользоваться служебными квартирами, пока ожидают жилье.

Также предусматривается предоставление жилья сотрудникам МВД и пенсионерам, принятым до марта 2005 года на учет в качестве нуждающихся в жилье, с их согласия в населенных пунктах, расположенных не по месту жительства. Кроме того, закон предусматривает предоставление сотрудникам и гражданам РФ, уволенным со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или имеющих право на получение единовременной выплаты, с их согласия жилого помещения в собственность.

Как отмечал ранее замминистра внутренних дел Игорь Зубов, сам факт службы в органах внутренних дел не дает оснований для получения ведомственного жилья.