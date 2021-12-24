{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения ковида в РФ снизился на фоне минимума по числу заболевших

Показатель превышает единицу в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу продолжил снижение и опустился до 0,92 на фоне минимального с 1 октября числа выявленных случаев заражения, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Показатель по-прежнему превышает единицу в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Санкт-Петербурге, где он увеличился до 1,08.

В Самарской и Свердловской областях, Красноярском и Пермском краях индикатор равен 0,94, в Ростовской области - 0,85, в Москве - 0,84, в Воронежской области - 0,81, в Подмосковье и Нижегородской области - 0,78.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Совфед одобрил закон о льготах для добровольцев, участвующих в защите госграницы
Авторы закона указывали, что в защите госграницы участвуют 12 939 россиян в составе 1 216 добровольных народных дружин
Читать полностью