Россияне назвали "Первый канал" СМИ года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Самым популярным СМИ года россияне назвали телевидение, среди вещателей лидирует "Первый канал". Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

"Вне всякой конкуренции оказался "Первый канал" - 9% его назвали, на втором месте НТВ - 5%, на третьем - "Россия-1" - 4%", - отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Телевидение, по мнению россиян, обгоняет интернет - 13% и 12% соответственно, радио отдают предпочтение 4% респондентов.

Передачи и телесериалы

Самыми популярными телепередачами в этом году россияне назвали "Голос" (5%) (Первый канал), далее следует "60 минут" (4%) ("Россия-1") и "Поле Чудес" (3%) ("Первый канал").

Телесериалами года, по мнению россиян, стали "След", "Вертинский" и "Тайны следствия" - по 3%. Лучшими кинолентами 2021 года россияне назвали старые фильмы и сериалы (7%), "Дюна" и "Небо" (по 2%).

Журналистами года названы Владимир Соловьев (5%), Юрий Дудь (4%), а также Ольга Скабеева, Ксения Собчак, Андрей Караулов и Алексей Пивоваров (по 2% соответственно).

Среди популярных блогеров - Дудь (5%), Даня Милохин (3%) и Михаил Литвин (2%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.